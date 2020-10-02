Мурашко: медиков стараются не отзывать из отпусков из-за COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российских медицинских работников стараются не отзывать из отпусков на фоне роста число случаев новой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России выявлено 9 412 новых случаев COVID-19

Мурашко рассказал о результатах клинических исследований «Спутник V»

Мурашко назвал число госпитализированных с COVID-19 детей