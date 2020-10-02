Российская журналистка покончила с собой в Нижнем Новгороде

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали изданию «Подъем» очевидцы.

Как утверждается, прохожие и сотрудники полиции пытались спасти журналистку, однако она их оттолкнула. В результате случившегося она погибла.

Незадолго до этого российская журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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