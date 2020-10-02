В России могут появиться распознающие COVID-19 собаки

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о собаках, которых дрессируют на выявление в толпе зараженных COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что в настоящий момент специалисты пытаются обучить 15 собак породы шалайка. Работа ведется с биологическими пробами носителей коронавируса.

Вице-премьер пояснила, что в случае удачного проведения эксперимента животные смогут распознавать COVID-19 в толпе, и людей будут направлять на сдачу теста.

«Мы находимся приблизительно на середине пути», — уточнила Голикова.

Она добавила, что работа собак позволит быстрее реагировать на случаи коронавируса и оперативнее изолировать толпу от его носителей.

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