В Москве в пятницу ожидается до +20°С
Ника Пикекатлет
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В Москве в пятницу, 2 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем температура воздуха прогреется до +18°С — +20°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +6°С — +8°С.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.