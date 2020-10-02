В Москве в пятницу ожидается до +20°С

В Москве в пятницу, 2 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха прогреется до +18°С — +20°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +6°С — +8°С.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.