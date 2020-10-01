Задержан подозреваемый в убийстве около приюта для животных в Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на территории приюта для животных на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГУ МВД столицы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днём 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанного мужчины 1994 года рождения при себе обнаружен нож.

Ранее в Москве мужчину зарезали на территории приюта для животных. По данным следователей, 1 октября на территории приюта для животных на 2-ой Вольской улице было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры для задержания причастного к преступлению.

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