Мосгорсуд возглавил Михаил Птицын

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына новым главой Мосгорсуда. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что срок полномочий нового главы столичного суда — шесть лет.

Указ вступает в силу 24 октября.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ушла в отставку. Свой пост она занимала в течение 20 лет.

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