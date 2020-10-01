Мосгорсуд возглавил Михаил Птицын
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына новым главой Мосгорсуда. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указывается, что срок полномочий нового главы столичного суда — шесть лет.
Указ вступает в силу 24 октября.
Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ушла в отставку. Свой пост она занимала в течение 20 лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Итоги 20 лет: чем запомнится подавшая в отставку председатель Мосгорсуда
— Путин наградил уходящую главу Мосгорсуда орденом «За заслуги перед Отечеством»