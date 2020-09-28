На северо-востоке Англии запретили ходить в гости из-за коронавируса

Британские власти запретили жителям северо-востока Англии ходить друг к другу в гости из-за роста числа заражений COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Мээта Хэнкока.

«Мы введем законодательные ограничения на встречи жителей разных домовладений внутри помещений при любых условиях. Мы не принимаем это решение с легким сердцем, но мы обязаны это сделать», — заявил Хэкок.

Он пояснил, что в указанном регионе число заражений уже достигло показателя в 100 больных на 100 тыс. населения.

Отмечается, что ранее запрет на посещение гостей ввели власти Шотландии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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