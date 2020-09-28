Красноярцу грозит до 7 лет за то, что тот отнял еду у курьера и тут же съел

В Красноярске 25-летний мужчина напал на курьера, отнял у него еду и тут же «съел улики», пишет краевой главк МВД.

Курьер рассказал, что на улице к нему подошел мужчина, открыл рюкзак и хотел забрать еду.

«Однако злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции», — сообщили в МВД.

В полиции мужчина, ранее судимый за грабеж, признался в содеянном и отметил, что еду уже съел. Сумма ущерба составила 1 775 рублей.

В отношении задержанного правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальное наказание по которой составляет 7 лет тюрьмы.

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