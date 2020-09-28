Китай ожидает появления в продаже своей вакцины от COVID-19 к концу года

Китайские власти ожидают, что отечественная вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 поступит в продажу к концу 2020 года. Об этом РИА «Новости».

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР отметил, что разработка вакцины проходит успешно, в частности четыре препарата получили одобрения для проведения фазы клинических испытаний.

Кроме того, еще нескольким вакцинам было разрешено начать первую и вторую фазы испытаний.

«Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года», — уточнили в комитете.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусолог из США рассказал о «хитрости» коронавируса

— От AstraZeneca требуют раскрыть правду о побочных эффектах вакцины

— Более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса