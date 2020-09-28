В Армении больницы прекращают плановый прием из-за введенного военного положения

Больницы на территории Армении приостановили плановый прием пациентов из-за введенного в стране режима военного положения. Об этом сообщается на официальном сайте минздрава страны.

Соответствующий приказ был подписан главой ведомства Арсеном Торосяном.

Так, в медучреждениях будет вестись прием тех, кто нуждается в реанимации или неотложной медпомощи. Остальные больные будут отпущены домой и взяты под амбулаторный контроль.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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