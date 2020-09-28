В понедельник в Москве ожидается до +15°С

В Москве в понедельник, 28 сентября, ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха прогреется до +13°С — +15°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 7 — 12 м/с.

При этом вечером столбики термометров опустятся до +8°С — +10°С.

Атмосферное давление в течение дня составит 756 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.