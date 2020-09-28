Японцы высказались о дистанционном осмотре Южных Курил министром

Японцы прокомментировали дистанционный осмотр Южных Курил, который провел министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» (южных Курильских островов. – примечание «Газеты.Ru») Таро Коно. Об этом сообщает агентство «Дзидси цусин».

Так, пользователи раскритиковали заявление министра о планах опираться на свой опыт переговоров с российской стороной, когда он возглавлял японский МИД, и опыт своего деда Итиро Коно, который вел переговоры с СССР по Курилам.

Один из читателей заявил, что результат деятельности Коно «нулевой», а его опыт «неудачным». Другой пользователь назвал заявление главы ведомства «нахальными».

«Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что «северные территории» наши?!» — написали японцы.

Кроме того, другой читатель выразил мнение, что японские власти уже перестали активно выступать о «возврате островов», а стремятся «объяснить ситуацию японскому народу».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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