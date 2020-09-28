Врач дал советы по защите от вирусов
Ника Пикекатлет
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Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев дал несколько советов россиянам по защите от вирусов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Так, он указал на важность водного баланса в организме и призвал принимать больше жидкости, поскольку от этого разрушаются вирусы.
Врач добавил, что организм человека также следует обеспечить витамином C, который можно найти в цитрусовых, имбире, которые можно добавлять в чаи.
Специалист подчеркнул, что рацион также стоит обогатить зеленью, которая позволит очистить желудочно-кишечный тракт и обогатить организм витаминами.
В заключении Зайцев призвал не терпеть больное состояние и сразу обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия.