Врач дал советы по защите от вирусов

Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев дал несколько советов россиянам по защите от вирусов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Так, он указал на важность водного баланса в организме и призвал принимать больше жидкости, поскольку от этого разрушаются вирусы.

Врач добавил, что организм человека также следует обеспечить витамином C, который можно найти в цитрусовых, имбире, которые можно добавлять в чаи.

Специалист подчеркнул, что рацион также стоит обогатить зеленью, которая позволит очистить желудочно-кишечный тракт и обогатить организм витаминами.

В заключении Зайцев призвал не терпеть больное состояние и сразу обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия.