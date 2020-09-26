Петербург снова обновил температурный рекорд

В Санкт-Петербурге установлен третий температурный рекорд за сентябрь. Об этом сообщил в своем Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в субботу, 26 сентября, воздух в городе прогрелся до +22,5°С. Ранее самым высоким температурным показателем для 26 сентября был +21,7°С, который был зафиксирован в 1974 году.

Леус уточнил, что данный рекорд является третьим для температурного режима Петербурга за первый месяц лета и 17-м за 2020 год.

Синоптик не исключил, что рекордная серия может продлиться и на следующий день 27 сентября.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.