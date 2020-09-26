Самцы птиц стали петь привлекательнее и мягче на фоне пандемии COVID-19

Американские экологи из Сан-Франциско выявили, что самцы птиц в последнее время стали петь мягче для привлечения самок. Об этом сообщается на сайте phys.org.

По их мнению, это произошло благодаря карантину и введенным ограничениям на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Раньше из-за шума птицы были вынуждены петь громче. Однако во время карантина в Сан-Франциско, согласно данным наблюдений экологов, самцы стали петь тише почти в три раза и нежнее.

Кроме того, специалисты в представленном исследовании подчеркнули, что птицы могут быстро приспосабливаться к изменениям в окружающей среде.

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