Бабье лето в Москве может повториться
Катерина Медведева
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Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что в Москву может второй раз прийти бабье лето.
«В Москве продолжается бабье лето. Это влияние атмосферного антициклона, который продолжает оставаться в нашем регионе. Поэтому погода такая симпатичная», — отметил он.
Похолодание ожидается в столице в начале следующей недели, однако теплая погода может вновь установиться в октябре.
«Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень», — пояснил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
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