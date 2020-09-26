Бабье лето в Москве может повториться

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что в Москву может второй раз прийти бабье лето.

«В Москве продолжается бабье лето. Это влияние атмосферного антициклона, который продолжает оставаться в нашем регионе. Поэтому погода такая симпатичная», — отметил он.

Похолодание ожидается в столице в начале следующей недели, однако теплая погода может вновь установиться в октябре.

«Бабье лето — стационарный антициклон, который устанавливается надолго. Вообще таких эпизодов может быть несколько раз за осень», — пояснил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».

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