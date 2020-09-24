Мурашко: при наличии иммунитета к коронавирусу можно не вакцинироваться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что при формировании антител к коронавирусу в вакцинации нет необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо», — объяснил Мурашко.

В России на данный момент зафиксировано 1 128 836 случаев коронавируса, выздоровели 929 829 пациентов, скончались 19 948.

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