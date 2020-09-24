Правозащитники сообщили о 290 задержанных на протестах 23 сентября

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что на акциях в Минске и других городах республики 23 сентября задержали 290 человек.

«Вечером 23 сентября в разных городах Белоруссии люди вышли на акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла днем. Вскоре начались задержания в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах страны», — говорится на сайте организации.

Также в сообщении опубликован список людей, о задержании которых известно. Сейчас в нем числится 290 фамилий.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных итогов голосования.

23 сентября Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

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