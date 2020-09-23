Абызов пробудет в СИЗО до конца года

Мосгорсуд принял решение о продлении ареста бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, который проходит обвиняемым по делу о коррупционных преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно постановлению, Абызов будет находиться в СИЗО до 25 декабря. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Кроме того, на четверг, 24 сентября, назначено заседание Гагаринского суда, который рассмотрит иск о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 млрд руб. в пользу России.

Как было известно ранее, Абызов обвиняется по четырем статьям УК России: ст. 159 (Мошенничество), ст. 210 (Организация преступного сообщества), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (Легализация денежных средств).

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