Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.

«Подпункт 2.2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: «До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — сказано в тексте приказа.

Там также уточняется, что правила начинают действовать с четверга, 24 сентября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31,5 млн заболевших, более 960 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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