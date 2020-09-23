В центре Минска перекрыли дороги

В центре Минска перекрыли движение транспорта по проспектам Независимости и Победителей, передает ТАСС.

Причины ограничения движения не уточняются.

Люди покидают стоящие в пробках автобусы и далее идут пешком, передает агентство.

С утра в белорусской столице наблюдается большое скопление силовиков около Дворца независимости и находящегося рядом выставочного центра «Белэкспо». На подходах к выставочному центру дежурят люди в гражданском с рациями.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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