В центре Минска перекрыли дороги
В центре Минска перекрыли движение транспорта по проспектам Независимости и Победителей, передает ТАСС.
Причины ограничения движения не уточняются.
Люди покидают стоящие в пробках автобусы и далее идут пешком, передает агентство.
С утра в белорусской столице наблюдается большое скопление силовиков около Дворца независимости и находящегося рядом выставочного центра «Белэкспо». На подходах к выставочному центру дежурят люди в гражданском с рациями.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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