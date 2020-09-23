Свыше четверти россиян более месяца не пользовались интернетом

Исследовательская компания Mediascope провела исследование, которое показало, что за последнее время 6 млн россиян младше 55 лет почти не пользовались интернетом. Об этом сообщает РБК.

Так, всего за июль и август текущего года к интернету не обращались по собственному желанию 26,8 млн из 122,4 млн человек в возрасте старше 12 лет, что составляет 22% населения.

Отмечается, что 20,9 млн человек из них — граждане в возрасте 55 лет и старше. Это связано с тем, что пока не все представители старшего поколения России имеют доступ к сети. Другие 5,9 млн из тех, кто не пользуется интернетом — это люди в возрасте до 55 лет.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, среди молодого поколения пренебрегают использованием сети либо так называемые консерваторы, либо живущая за чертой бедности молодежь.

Уточняется, что ежегодное исследование компании проводится путем телефонных опросов. Респондентов спрашивают, пользовались ли они интернетом хотя бы раз за последний месяц.

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