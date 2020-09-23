На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса проспавшего остановку ребенка

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, который проспал свою остановку, после чего мальчик пропал. Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэрия города.

По информации властей, младшеклассник ехал домой после тренировки. По дороге он уснул и проехал свою остановку. На конечной кондуктор вынудила мальчика выйти из салона автобуса, потому что по инструкции совершать разворот с пассажирами нельзя. После этого автобус стал следовать по своему маршруту.

«Когда мальчик вовремя не появился дома, родители забили тревогу. Дозвониться до сына не получалось: его телефон разрядился. К поиску оперативно подключились волонтеры», — говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что несовершеннолетний был обнаружен только спустя несколько часов.

«Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности», — высказалась об инциденте вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

Чиновница также пообещала, что кондуктор будет наказана.