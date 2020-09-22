Россияне стали реже умирать от рака

В Минздраве рассказали об изменении статистики смертности от онкологических заболеваний за первую половину 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эти данные привел замминистра здравоохранения Евгений Камкин, зачитав приветствие главы ведомства Михаила Мурашко на международном форуме по онкологии и радиологии.

По его словам, в России на 5% сократилось количество летальных исходов по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.

Замглавы Минздрава добавил, что данный результат был достигнут благодаря предпринятым ведомством соответствующим мерам.

«Так, снижение смертности в этом году за период январь--июнь от злокачественных новообразований улучшилось на 5%», — процитировал Мурашко Камкин.

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