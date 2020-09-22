Врач назвал самые опасные для завтрака продукты

Анна Светлова

Существуют продукты, которые при употреблении на завтрак могут нанести вред здоровью и привести к ожирению. Об этом сообщила врач-диетолог Инна Кононенко в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, к таким продуктам относятся быстрозавариваемые каши, залитые молоком или соком мюсли и хлопья, бутерброды и тосты с джемами.

Такие каши повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. И после их употребления вскоре вновь хочется есть.

Специалист также отметила, что свежевыжатые смузи содержат большое количество сахаров. Количество фруктозы в них зависит от вида фрукта.

Кононенко объяснила, что фруктоза быстро попадает в печень и превращается в печеночный жир. Это приводит к набору веса.

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