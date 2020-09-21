Белорус пожаловался на сексуальное насилие со стороны милиции во время протеста

В Белоруссии мужчина рассказал следственным органам о сексуальном насилии со стороны милиции при задержании во время акции протеста в Минске, передает РИА «Новости».

Ранее портал Onliner писал со слов потерпевшего, что его задержали в Минске 11 августа во время акции протеста. После этого мужчину избили в автозаке, предположительно сотрудники ОМОН. Также белорус подвергся сексуальному насилию с помощью дубинки из-за нежелания разблокировать мобильный телефон.

В СК Белоруссии сообщили, что комитет проводит проверку, так как гражданин «действительно обращался с заявлением».

По некоторым данным, мужчина выписался из больницы и в начале сентября принял решение покинуть Белоруссию. Медики не исключают, что «травма прямой кишки имеет травматическое происхождение».

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