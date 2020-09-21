Серфингист потерял доску на Гавайях и нашел через 8 тыс. км на Филиппинах

Серфингист, потерявший свою доску для серфинга на огромных волнах у побережья Гавайев, был поражен, что ее нашли через 8,3 тыс. км — на Филиппинах, сообщает CNN.

Дуг Фалтер потерял свою доску в заливе Ваймеа в феврале 2018 года. Он очень расстроился и рассказал об этом друзьям в Facebook. «Я был очень расстроен, потому что мне удалось поймать самые большие волны в моей жизни на этой доске. Вот почему это так много для меня значило», — признавался Фалтер.

Однако несмотря на пропажу, мужчина надеялся, что местный рыбак найдет доску. Он удивился, когда узнал, что его доска была обнаружена в 8,3 тыс. км от места потери — на Филиппинах.

«Новый владелец купил ее у местного рыбака, чтобы научиться серфингу», — рассказал серфингист. Притом он отметил, что счастлив, что его доска попала в руки кого-то, кто хочет изучить этот вид спорта.

Новым владельцем доски оказалась 38-летняя учительница начальной школы на юге Филиппин. Она купила ее у рыбака, который нашел инвентарь в августе 2018 года. Во время плавания в Тихом океане цвет доски изменился с бледно-голубого на желтоватый.

Когда женщина узнала историю путешествия доски, она также была поражена. «Оказалось, что это доска для серфинга с Гавайев. Я не могу в это поверить. Я сказала бывшему владельцу, что позабочусь о ней», — цитирует телеканал учительницу.

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