Закон о реновации в регионах могут принять до конца года

Закон, предусматривающий право регионов проводить реновацию, может быть принят до конца текущего года. Об этом заявил один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко, сообщает РИА «Новости».

Российские субъекты должны до 18 октября представить свои комментарии по данному вопросу, после чего состоится первое чтение, рассказал Мельниченко. Он выразил надежду, что закон будет принят до конца года.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который позволит проводить реновацию в регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме.

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