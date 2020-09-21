Истязавшей младенцев няне в Москве вынесли приговор

Избивавшая двойняшек в Москве няня получила три года и два месяца колонии. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Было установлено, что 49-летняя жительница столицы работала няней с декабря 2018 по март 2019 года и воспитывала двух новорожденных близнецов.

«На основании гражданско-правового договора женщина должна была нести ответственность за жизнь и здоровье детей, не обращаться с ними грубо и жестоко, не бить, не кричать, не оставлять без присмотра и на попечение третьих лиц. Однако она неоднократно била детей и «совершала иные насильственные действия», — уточнили в прокуратуре.

Женщина была приговорена к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 2 года и 6 месяцев, а также обязали выплатить 400 тысяч рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поиздевалась и уехала: как московская няня била детей

— Истязавшую двойняшек няню арестовали в Москве