Упавшая на рельсы пассажирка на фиолетовой ветке метро погибла
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Женщина погибла после падения на рельсы на станции московского метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции «Лермонтовский проспект», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержка в движении поездов составила 15 минут.
Ранее сообщалось о сбое движения поездов от станции «Котельники» до станции «Выхино» из-за человека на путях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях