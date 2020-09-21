Упавшая на рельсы пассажирка на фиолетовой ветке метро погибла

Женщина погибла после падения на рельсы на станции московского метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции «Лермонтовский проспект», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержка в движении поездов составила 15 минут.

Ранее сообщалось о сбое движения поездов от станции «Котельники» до станции «Выхино» из-за человека на путях.

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