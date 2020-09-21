На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях

На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой из-за пассажира на путях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Выхино» из-за человека на пути», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в метрополитене уточнили, что движение на фиолетовой ветке восстановлено и вводится в график.

Подробности инцидента с пассажиром не приводятся.

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