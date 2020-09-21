Названа причина массовой гибели слонов в Ботсване

Массовая гибель слонов в Ботсване в этом году произошла из-за цианобактерий (сине- зеленые водоросли). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя директора национальных заповедников Ботсваны Сирила Таоло.

По его словам, жертвами бактерии стали 330 животных.

Известно, что цианобактерии живут в воде или влажных почвах. Он способен вырабатывать несколько типов токсинов. Высокое содержание цианобактерий в воде может стать угрозой для жизни животных и людей.

Слоны начали погибать в Ботсване в апреле. Наибольшее число трупов животных нашли возле источников воды в северной части дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны.

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