Жителя Мытищ задержали за убийство сожительницы

Жителя подмосковных Мытищ задержали по обвинению в убийстве его сожительницы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Согласно следствию, в субботу, 19 сентября, в результате ссоры 43-летний мужчина несколько раз ударил ножом свою собеседницу. Она скончалась от полученных травм.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого задержали, в ходе допроса он признался в содеянном. В ближайшее время суд примет решение относительно избрания ему меры пресечения.

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