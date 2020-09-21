Мужчина ранил пять человек ножом возле детсада в Китае
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На юге Китая мужчина совершил нападение с ножом недалеко от детского сада. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел в городе Гуанчжоу в 07.00 по местному времени или 02.00 по мск.
По предварительным данным, в результате нападения ранения получили пять человек. Все они были госпитализированы. Издание не уточняет количество пострадавших детей.
На месте работают спасательные службы. Злоумышленник был задержан.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пять человек получили ножевые ранения в ходе нападения на юге Лондона
— Мужчина с ножом напал на школьников в Китае
— Четыре человека пострадали в ходе нападения с ножом в Великобритании