Мужчина ранил пять человек ножом возле детсада в Китае

Ника Пикекатлет
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На юге Китая мужчина совершил нападение с ножом недалеко от детского сада. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу в 07.00 по местному времени или 02.00 по мск.

По предварительным данным, в результате нападения ранения получили пять человек. Все они были госпитализированы. Издание не уточняет количество пострадавших детей.

На месте работают спасательные службы. Злоумышленник был задержан.

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