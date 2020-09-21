В Москве в понедельник ожидается до +16°С

В Москве в понедельник, 21 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так днем воздух в столице прогреется до +14°С — +16°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами возможны усиленные порывы 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +8°С — +10°С, а скорость ветра ожидается на отметке 6 — 11 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.