Пара сорвалась с крыши в Петербурге

Молодая пара сорвалась с крыши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Рубинштейна.

В результате произошедшего оба погибли.

По предварительным данным, один из скончавшихся был руфер, который проводил экскурсии по крышам. Вместе с ним была девушка, однако ее личность не установлена из-за отсутствия документов.

На месте работают спасательные службы.

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