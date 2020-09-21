Пара сорвалась с крыши в Петербурге
Ника Пикекатлет
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Молодая пара сорвалась с крыши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на улице Рубинштейна.
В результате произошедшего оба погибли.
По предварительным данным, один из скончавшихся был руфер, который проводил экскурсии по крышам. Вместе с ним была девушка, однако ее личность не установлена из-за отсутствия документов.
На месте работают спасательные службы.
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