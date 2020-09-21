Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве
Ника Пикекатлет
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В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 00.30 мск, в Домодедово задержано шесть вылетов и отменено 10 рейсов.
Кроме того, в Шереметьево отменено два рейса.
Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Внуково нет.
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