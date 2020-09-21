В российских морепродуктах нашли COVID-19

В морепродуктах из России, которые были импортированы в Китай, обнаружили следы нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

О наличии коронавируса в упаковке замороженных морепродуктов заявил центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь.

Наличие COVID-19 было установлено в рамках стандартной проверки товаров, проходившей в столице провинции, городе Чанчунь.

Центр выявил лиц, которые контактировали с упаковкой, и обязал их пройти 14-дневный карантин. Они получили отрицательные результаты на коронавирус.

Власти подчеркнули, что морепродукты из той же партии попали в город Фуюй из этой же провинции, поэтому они обратились к местным жителям с просьбой пройти тестирование на COVID-19, если они могли контактировать с данной поставкой.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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