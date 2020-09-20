Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дети

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко заявил, что три его дочки учатся в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживает множество чиновников высокого уровня.

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов - Минская международная гимназия», — сказал он Sputnik Беларусь.

Ранее в СМИ появилась информация, что две дочери Дмитрия Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета. Девочки якобы посещали занятия в лицее в течение недели после начала учебного года, а затем ушли.

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