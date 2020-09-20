Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем республики

Российский президент Владимир Путин направил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову телеграмму, где поздравил его с Днем республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что 30 лет назад югоосетинский народ, мужественно преодолев тяжелые испытания, отстоял свое право на свободу и независимость.

«Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции», — написал Путин, подчеркнув, что Россия со своей стороны будет и дальше оказывать содействие республике в решении социально-экономических задач и в обеспечении национальной безопасности.

Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу республики — мира и процветания.

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