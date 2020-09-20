Путин поздравил РАНХиГС с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил преподавательский коллектив, студентов и выпускников Российской академии народного хозяйства и государственной службы с 10-летием учебного заведения. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Замечательный профессорско-преподавательский коллектив, мощная научная база, широкая сеть региональных филиалов позволяют вам уверенно смотреть в будущее, готовить квалифицированных специалистов, которые востребованы в различных сферах деятельности», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что нынешний юбилей академия «встречает на подъеме», занимая прочные позиции в отечественной системе образования.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте была создана в 2010 году после реорганизации Академии народного хозяйства при Правительстве.

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