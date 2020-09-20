На Украине 154 шахтера 18 дней продолжают протест под землей
В Днепропетровской области Украины 154 шахтера 18-й день продолжают протестовать под землей, добиваясь улучшения условий труда, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
«Восемнадцатые сутки 154 горняка шахт КЖРК (Криворожского железорудного комбината) в подземных условиях борются за свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда», — написал Волынец.
Он подчеркнул, что на переговорах не удалось достигнуть консенсуса о повышении зарплат.
3 сентября сообщалось, что горняки шахты «Октябрьская» в Днепропетровской области отказались подниматься на поверхность, потребовав увеличить зарплаты и улучшить условия труда. 7 сентября к ним присоединились работники шахты «Родина». 8 сентября число протестующих достигало 400. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил организовать диалог между горняками и руководством комбината.
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