Специалисты рассказали о способах борьбы с осенней хандрой

Специалисты в сфере психологии и иммунологии рассказали, как справиться с осенней хандрой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам психолога Елены Поярковой, чтобы не поддаваться хандре, необходимо соблюдать режим дня и не отказываться из-за погоды от прогулок, встреч с друзьями и не забывать о физической активности.

Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов, в свою очередь, посоветовал уделить внимание самоорганизации.

«Нужно больше общаться, больше работать, больше тратить времени на активный отдых. <...> Осенняя хандра приходит из-за того, что мало света, действительно мало солнца, а хочется назад в лето», — сказал он.

Врач отметил: чтобы избежать дефицита D в осенне-зимний период, нужно чаще есть рыбу, овощи и фрукты.

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