В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за драку

В Петербурге задержали бывшего сотрудника МВД, «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко. Об этом пишет «Фонтанка».

В полицию 19 сентября поступило сообщение о драке в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина. Одного из участников стычки удалось задержать, им оказался Вадим Бойко 1975 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола.

Допрос проводил 26-летний помощник оперативного дежурного. В ходе беседы бывший сотрудник МВД удалил в лицо сотрудника. Прибывшие на место медики диагностировали и пострадавшего черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.

Бойко стал известен за особую жестокость при разгоне протестующих в Петербурге. В конце июля 2010 года при разгоне митинга у Гостиного двора прапорщик милиции схватил за волосы мирно стоявшего горожанина и ударил дубинкой по лицу. После этого сотрудника МВД окрестили «жемчужным прапорщиком» за характерный браслет на запястье. Тогда его обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорили к условному сроку. В 2013 году Бойко снова задержали после стрельбы в чебуречной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Жемчужный прапорщик» получил условный срок за избиение манифестантов и сравнение их с «хорьками»

— «Жемчужный прапорщик» получил условный срок за стрельбу в чебуречной