Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи Верховного суда

Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, которую президент страны Дональд Трамп предложит до президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла.

«Кандидатура, предложенная президентом Трампом, будет вынесена на голосование Сената США полного состава», — сказал журналистам Макконнелл.

Телеканал ABC News со ссылкой на свои источники сообщает, что фаворитом на эту должность является судья Апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Барретт.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург.

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