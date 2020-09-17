В Совфеде назвали «пакостью» выдвижение Навального на Нобелевскую премию

Западные оппоненты России могут настаивать на вручении Нобелевской премии мира российскому оппозиционеру Алексею Навальному, пытаясь устроить стране «публичную пакость» всеми возможными способами, заявил РИА «Новости» сенатор Олег Морозов.

Кандидатуру Навального предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией. По мнению социолога, профессора университета Ратгерса (США) Сергея Ерофеева, Навальный вносит вклад в борьбу за ряд идеалов во всем мире.

«Я не уверен, что он получит премию, хотя и не исключаю такого поворота. Но тут смешнее другое: уже несколько дней многие эксперты предсказывали такое развитие событий. То есть заранее просчитывали логику абсурда», — прокомментировал данное событие Морозов.

По его словам, помимо того, что саму премию «превратили в помойку», «уже не осталось такой публичной пакости, на которую не пошли бы наши зарубежные оппоненты во имя своих подрывных задач».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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