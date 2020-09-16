Ученые обеспокоены недостаточно долгим иммунитетом человека к коронавирусам

Ученые из Амстердамского университета выразили обеспокоенность из-за результатов многолетнего исследования, которое показало относительно недолгий срок сохранения иммунитета от коронавирусов у перенесших заболевание людей. Об этом сообщается на портале Nature Medicine.

Наблюдение ученых продолжалось в течение 35 лет. В нем была проанализирована реакция человека на четыре типа коронавирусного заболевания.

Согласно итогам исследования, организм переболевшего сохраняет иммунитет от полугода до года.

Поскольку новый тип коронавируса COVID-19 появился относительно недавно, то специалисты не имеют единого мнения об устойчивости человеческого иммунитета к нему.

Однако ученые полагают, что исследование может отражать общую специфику для всех коронавирусов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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