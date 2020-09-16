Коронавирусом в Киргизии заразились более 50 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии превысило 50 тыс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием в республике.

«На 16 сентября 2020 года по республике зарегистрированы 73 новых случая СOVID-19, 11 из них в Бишкеке», — сообщил представитель штаба.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 на 16 сентября превысило 50 тыс. пациентов. Жертвами инфекции стали 1063 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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