В Москве в среду ожидается до +19°С

В Москве в среду, 16 сентября, ожидается до +19°С, переменная облачность, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +17...+19°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +9...+11°С. Ветер подует южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 18 м/c.

Атмосферное давление днем составит 753 мм ртутного столба, а ночью — 748 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.