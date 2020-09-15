Подъемный кран баржи повредил Крымский мост в Москве
Вероника Лапшина
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В Москве Крымский мост был поврежден подъемным краном баржи. Об этом сообщает «Интерфакс».
В результате был поврежден рельс, который отвечает за передвижение смотровой люльки, несущие конструкции не затронуты, никто из людей не пострадал.
По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 06.00 по мск.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку по данному факту.
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